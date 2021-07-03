南投縣連5天「嘉玲」，南投縣獲中央配發14000劑莫德納疫苗，3日起在全縣29處接種站全面接種，長者們一早就前往施打站接種，秩序良好；首日上午發放通知單6310人，截至上午12時已接種3053人，接種率達48％，下午持續接種統計中，截至目前施打狀況良好，無傳出不適狀況。

南投縣長林明溱至名間國小施打站關心施打狀況，見到長輩要進入並貼心攙扶，呼籲施打民眾戴好口罩，依序接種。每站設3-5條接種線，每條線配置1位醫師2位護理人員，長者入座後由醫師進行評估後接種。接種完畢後，由工作人員發放注意事項並說明，讓長者休息至少15分鐘後，即可返家。

另外，許多鄰長反映身處第1線，協助防疫團隊發放接種通知單，經常要與民眾近距離接觸，盼盡速接種疫苗，林明溱指出，因中央分配給本縣疫苗數量並不寬裕，但為確保鄰長健康，縣府將視後續疫苗分配數額，研議最佳的鄰長接種方案提供服務。

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