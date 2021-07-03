Angelbaby(楊穎、Baby)與大陸男星黃曉明結婚5年育有1子，小倆口近年屢傳婚變，夫妻關係到底是好是壞，令人霧裡看花。想不到Baby近日上大陸推理真人秀《萌探探探案》，竟突然被影帝孫紅雷提起了丈夫黃曉明的名字，殺得她一個措手不及，也讓Baby尷尬反應被攝影機全都錄。

美如洋娃娃般的Baby，近日在《萌探探探案》化身《新白娘子傳奇》裡的小青，一身翠綠色的古裝讓她整個人越發明豔動人，膚白貌美的模樣令人捨不得移開目光。

Angelababy突然被孫紅雷(左)當面提起丈夫黃曉明。(取自微博)

接著Baby更接到任務，要在遊戲中尋找有緣人，她幾經思量，在選擇孫紅雷扮演的許仙為有緣人時，還特地用眼神瞄了一眼黄子韜，確認選擇是否正確。而Baby這一舉動看在孫紅雷眼裡則是相當不服氣，當場開起她玩笑：「妳還要徵求一下(黃子韜意見)怎麼了？妳徵求曉明的意見也就算了，為什麼要徵求他？」

Angelababy尷尬反應全放送(取自微博)

孫紅雷突然提到老公黃曉明的名字，讓Baby當場來不及做出完美反應，只能用手遮嘴，站在一旁尷尬傻笑，這一幕也引發網友熱議，「看來兩人還沒離婚」、「其實孫紅雷也不一定知道吧」、「至少證明在演藝圈內還沒離」、「這算是間接說明，黃曉明跟baby還是在一起」。