台北市深陷黑箱疫苗風波，北市衛生局長黃世傑以利益迴避為由請假1個月，也說是北市副市長黃珊珊建議的，但其實他放不下市政，很想銷假上班。北市副市長蔡炳坤今日表示，局長在疫情期間，仍能參與市政會議、議會等重要場合，不會影響行政調查。

衛生局領頭羊黃世傑，日前因好心肝和小禾馨診所違法打疫苗事件，自6月28日起請假1個月接受廉政委員會調查，但請假動機卻引發質疑，昨日銷假前往市議會時，也坦言是黃珊珊建議他請假，黃珊珊也證實她認為應當利益迴避，局長聽完也同意才會請假。

外界好奇，北市疫情仍在延燒，黃世傑是否能銷假回來上班？蔡炳坤表示，從去年一月到現在，新冠肺炎爆發以來，黃局長帶領衛生局同仁真的很辛苦，之前因為小禾馨疫苗事件，很多行政調查，包括政風處、廉政委員會，接下來還有司法調查，路很遙遠。

身為政風處業務主管的蔡炳坤說，他們認為在這段期間，讓黃世傑請假迴避休息，是有利於理清真相，至於重要會議，包括市議會、市政會議等，黃也可以銷假參加，「我想這樣子不會影響行政調查。」

此外，因黃珊珊日前也捲入關說疫苗事件，有議員認為她也該請假一個月等待調查，黃珊珊則說，她6月7、8日好心肝取得疫苗之前，沒有交代任何衛生局同仁，雖然有收到朋友簡訊，但沒有轉給任何人，黃世傑是因多次轉傳民意代表的請託，可能造成同仁間的利益衝突，但她沒有，所以也沒有請假的問題。