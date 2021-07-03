環南市場日前驗出41人確診，位於信義區虎林街的永春市場也爆感染，北市宣布要開始做區域性篩檢。台北市長柯文哲指出，明起將在永吉國小進行大規模PCR篩檢，造冊人數3300位。

北市府公布虎林街一帶的感染狀況，6月1日至7月3日，台北市虎林街（含鄰近巷弄）共有13戶確診；其中，8戶為家庭群聚，有3戶全家確診數達4人，總確診人數30人。

永春市場爆感染 「虎林專案」4日啟動篩檢。（北市府提供）

柯文哲表示，從大數據統計可以看出，虎林街有零星的感染，旁邊有相關市場，發現這些地方有潛藏的感染源，因此明天就會在永吉國小進行篩檢專案，目前已聯絡了8個里和周圍市場自治會造冊，預計做到上千位。

台北市長柯文哲開防疫記者會。（台北市政府提供）

柯文哲說，近期許多無症狀感染者，萬華地區恐怕要做更大規模的篩檢，北市府會和醫學中心看怎麼建立合作關係，不過現在比較大的問題是，政府沒有公權力強迫社區住戶出門篩檢，這未來需要看看怎麼解決，不然設篩檢站就沒意義。

柯文哲指出，精確來講應該是虎林街及其周邊市場，未來只要透過大數據發現該區域有好幾個感染例，會到該地區和里長合作做設篩檢站，擴大篩檢，因此明天才會去永吉國小進行篩檢，在疫苗開打前，也許大量篩檢也是治標的辦法。

北市「虎林專案」包括永春、四維、長春、富台、四育、永吉、五常、五全里，於永吉國小按時段進行篩檢，永春市場自治會、虎林街市場自治會則於期間內自行前往篩檢。副市長黃珊珊補充，明天開始會到永春市場附近的虎林街、永吉國小做PCR採檢，名冊造冊出來是3300位。