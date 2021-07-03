前故總統李登輝去年過世，一直陪到最後的辦公室主任王燕軍，隨著阿輝伯去世，去留令外界好奇。對此，台北市長柯文哲今在疫情記者會上證實延攬王燕軍任市政顧問，柯表示，「王燕軍追隨李登輝相當久，對國內政情有相當程度了解，來當市政顧問，我覺得很適合」。

前總統李登輝辦公室主任王燕軍。(圖/資料照,方濬哲攝)

柯文哲今在記者會上表示，他當台北市長之後，在李登輝住院之前，常去找他談話，每次去王燕軍都在場作陪，也因為這樣的互動，兩人有很多交流的機會。

柯文哲也證實表示，「王燕軍追隨李登輝相當久，對國內政情有相當程度了解，來當市政顧問，我覺得很適合」。

據了解，曾是李登輝擔任總統任內座車侍衛官的王燕軍，從25歲起就跟著李登輝，退伍後原已改行做生意，因為李登輝一句話「我老了，都被人欺負」，要他回來幫忙，從此當起李登輝基金會祕書長和辦公室主任，這一待就是30幾年。李登輝過世前，李的大小事都是透過王燕軍對外發言，但李過世後，王燕軍對外噤聲。