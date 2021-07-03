屏東內埔鄉長青巷一名顏姓個人工作室女子，不顧三級警戒照常偷偷營業，還養了5隻狗警戒，本以為毛小孩看到陌生人就會吠叫示警，沒想到見上門查緝的內埔分局員警，卻乖乖配合沒有吠叫，讓員警順利查獲顏女違反禁令接客，訊後將她依違反社會秩序維護法，裁罰9000元，未戴口罩及三級警戒違規營業部分，另報請衛生局裁處。

內埔警方發現，轄內河南巷個人工作室業者，為規避警方三級警戒期間查緝，改變經營方式，約客人在外圍停車，再由女子帶往工作室、並佯裝是親友從事性交易，3日上防疫巡邏行經長青巷時，果然發現工作室一名55歲嚴姓女子，駕駛自小客車載一名陳姓男子到工作室，懷疑進行性交易。

警方發現後暫時按兵不動，經埋伏20分鐘，見嚴女與陳姓男客步出工作室，便上前盤查，陳男自知紙包不住火，坦承與嚴女性交易，並坦承，兩人約好性交易後，他就車子停於遠處，再由嚴女帶到工作室，並佯裝是親友進行性交易。

警方表示，得以查獲這起性交易案，多虧工作室飼養的5隻狗幫忙，當這幾隻狗看到警方到場查緝，卻異常乖乖配合都沒亂叫，才能讓警方順利完成任務。

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