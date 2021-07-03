台南市七股潟湖聞名全台，受長年潮浪沖積，卻有淤砂過量而消失的危機，台南市10年來透過抽砂船抽砂疏濬，將砂就地填築在外圍沙洲上，10年抽出560座游泳池體積的泥砂量，防止潟湖消失。

七股潟湖位在七股區西側，因曾文溪4度改道，成為全台最大潟湖景觀，當地稱「內海仔」，在颱風季時具有滯洪防災功能、提供黑面琵鷺棲息地，還有漁民發展養殖漁業，近年兼具觀光效益。

因波浪與潮汐長期影響，潟湖面臨逐漸淤積變成淺陸，為了防止潟湖陸化消失，身為七股區人的台南市長黃偉哲指示定期疏濬，延續潟湖壽命。

七股潟湖疏濬工程自2011年起展開，2020年5月全面啟動更完整的疏濬作業，台南市水利局在七股潟湖10年來累積抽出560座游泳池體積的泥砂量，全部就地填築在外圍沙洲上，除了可抵禦海浪，更大幅提升潟湖蓄洪容量與排水功能，讓潟湖年輕化。

台南市水利局表示，藉由抽砂船疏濬，增加潟湖潮口處的通水斷面，內水能快速排放至外海，減少內水壅高機率，一併維持養殖漁民的船隻通行功能，保障民眾生命財產安全。