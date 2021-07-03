愛情從來沒有道理可言，有些人面對心儀對象時，愛在心裡口難開，最怕示愛後兩人關係尷尬。不過《搜狐網》運勢專欄就點名4大生肖女生，就算告白被拒絕也無所謂，因為她們認為面子是假的，只有真正追到手的愛情才是真的，所以她們一旦喜歡就會大聲說出來。

生肖虎：

生肖屬虎的女生在面對心儀對象時，是相當勇敢的，對自己充滿自信的她們不認為自己會被拒絕，也不害怕被拒絕，不管勇於示愛的結果如何，她們不吝於展現真心，因為她們認為，敢表白的人才有資格獲得愛情。

生肖龍：

生肖屬龍的女生不希望在生活中留下遺憾，面對心儀對象就會勇於示愛，即便得不到自己想要的愛情，她們也會將表白做得很完美，因為她們認為，被拒絕並不是什麼可怕的事情，可怕的是留下遺憾，讓自己悔不當初。

生肖狗：

生肖屬狗的女生最藏不住內心的情感，生活中遇到心儀對象就會勇於示愛，甚至不惜向身邊的人表明自己的心意，宣示主權意味濃厚，而看似勇敢追愛的她們，內心佔有欲也不容小覷。

生肖豬：

生肖屬豬的女生面對感情時，表現得很精明，她們並不是會默默暗戀的人，因為她們認為這樣的行為會讓愛情漸行漸遠，所以遇到心儀對象時，就會勇於告白，不放棄任何收穫愛情的機會。