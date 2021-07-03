高市建物側牆坍塌壓母子 母救出無生命跡象 17:442021/07/03 中時 袁庭堯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高市3日傍晚鹽埕區五福四路一棟2層樓建物側牆倒塌壓傷2民眾，消防局派員持續搶救中。（民眾提供／袁庭堯高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高市3日傍晚鹽埕區五福四路一棟2層樓建物側牆倒塌壓傷2民眾，消防局派員持續搶救中。（高市消防局提供／袁庭堯高雄傳真） 高市3日傍晚5點鹽埕區五福四路一棟2層樓建物側牆突然倒塌，壓傷一對母子。消防局獲報後立刻派遣特搜中隊、鼎金、鼓山、中華、前金分隊前往搶救，1名男性先被救出，輕傷無礙，但80歲的母親隨後被救出時已無生命跡象，送醫搶救。 據了解，該建物側牆傍晚不明原因突然向屋內坍塌，一對母子當時正好在屋內。消防隊員在坍塌的房屋中先搶救出一名44歲男性，意識清醒未受傷，沒有送醫處置。但男子80歲的母親仍在屋內，經消防隊員奮力搶球，救出時已無生命跡象，人已送往醫院搶救。 男酒駕連撞7民宅 卡車內不治 高雄＋0 新北確診者曾回美濃 匡列32人 #建物 #高市 #側牆 #壓人 #消防隊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 5日疫苗補給到 陳其邁保證下週一定打得到 15:592021/07/03 生活 居家期間做瑜珈 身心放鬆好健康 09:272021/07/03 健康 波音737貨機發動機失靈迫降海上 2機師傷勢嚴重 03:522021/07/03 國際 板橋驚見霍爾的移動城堡 工務局強拆 04:102021/07/03 地方新聞 北榮進駐北農 陳時中、黃珊珊今早突視察 2小時篩500人 09:202021/07/03 生活 旅館老闆訊後交保 檢不排除人為縱火 04:102021/07/03 焦點要聞 鼓勵增設電梯 老建物放寬1樓入口 04:102021/07/03 財經焦點 「火神的眼淚」情節再現！女困山區警消深夜背抬4小時救援 13:442021/07/03 社會 新竹好市多炸人潮「一路排到地下室」 網驚：自主降成二級 13:542021/07/03 生活 高市首例！7旬翁注射莫德納 意識不清送醫不治 17:102021/07/03 生活 高軟二期明年招商 打造5G、AIOT聚落 04:102021/07/03 財經焦點 社會熱門新聞 女看護憋不住 「借用爺爺」跨坐身上猛搖擺 老司機抓包真相大逆轉 - 社會 不滿婆婆去傳統市場 媳婦做這事吞官司 律師：搞到家破人亡 - 社會 高雄男開趴60萬罰單霸氣喊「我全出」 惹怒陳其邁下場出爐 - 社會 女帶球嫁也不收聘金下場慘曝 父母氣炸：不認這種賠錢貨 - 社會 氣質女約戰85大樓 房內傳出「肉搏聲」露餡泣：老公亡又遇疫情 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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