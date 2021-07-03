高市3日傍晚鹽埕區五福四路一棟2層樓建物側牆倒塌壓傷2民眾，消防局派員持續搶救中。（高市消防局提供／袁庭堯高雄傳真）

高市3日傍晚5點鹽埕區五福四路一棟2層樓建物側牆突然倒塌，壓傷一對母子。消防局獲報後立刻派遣特搜中隊、鼎金、鼓山、中華、前金分隊前往搶救，1名男性先被救出，輕傷無礙，但80歲的母親隨後被救出時已無生命跡象，送醫搶救。

據了解，該建物側牆傍晚不明原因突然向屋內坍塌，一對母子當時正好在屋內。消防隊員在坍塌的房屋中先搶救出一名44歲男性，意識清醒未受傷，沒有送醫處置。但男子80歲的母親仍在屋內，經消防隊員奮力搶球，救出時已無生命跡象，人已送往醫院搶救。