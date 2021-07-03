桃園市長鄭文燦3日表示，桃園高齡接種施打率都破6成，但實際配賦不到3成，像是這2天75至78歲長者就打了2萬5500劑，加上不在籍5580劑，光是上一階段就該施打完的75歲以上長者就短差3萬劑，向中央喊話，呼籲要以實際施打人數來計算，補足疫苗。

「中央配賦的疫苗確實不夠！」鄭文燦說，桃園今天針對75和76歲長者施打疫苗，造冊1萬8891人、接種1萬2752人、接種率67.5％，另外還有不在籍676位、79歲以上補打的590位，桃園實際接種率其實都超過6成，代表桃園長者對防疫的概念清晰，知道施打疫苗可以提升保護力，沒有受到報導影響，也代表保護網在逐步建立。

桃施打率逾6成，75歲以上短差3萬劑，鄭文燦喊話中央要疫苗。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

鄭文燦直言，上一階段施打的75歲以上年齡層，只配不到3成，桃園只夠打到79歲以上，這2天針對4個沒有打的年齡層，共打了2萬5500劑，不在籍的加起來也達5580劑，兩個數字加總約3萬劑，「單單75歲以上的長者，我們就有3萬劑的差額！」喊話中央希望配賦給桃園的疫苗，要以實際施打人數來計算，可以考慮以造冊或登記的方式，提高精準度

鄭文燦希望接下來能夠一路按照3天1輪、打3休1的方式，在7月15日前完成65歲以上長者施打，相信中央也會根據實際的情況，把疫苗補足，達成高齡保護的目標。

鄭文燦強調服務長者是一種幸福，也是一種美德，從防疫科學的角度來看，長者比較容易在感染新冠肺炎後形成重症，所以接種疫苗也是預防感染、預防重症的重要手段，能夠讓長者優先打疫苗，也是符合防疫科學，未來各類別的施打也會按照中央的規定跟規畫來進行，最終希望18歲以上的人口施打率破6成、達到群體的免疫力。