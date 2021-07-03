台灣新冠肺炎疫情期間，女星賈永婕熱血號召各界好友，捐助HFNC、PAPR等醫療器材，讓台灣人看了感動，更封她為「抗疫女神」。賈永婕人美心美不居功，今(3日)更PO文向大家介紹她「最美麗的神隊友」曾馨瑩，笑稱好友曾馨瑩不知道已默默捐了多少防護隔離用品，期待與曾馨瑩能再次相聚出遊的那天。

賈永婕能熱血援助一線醫護，背後好友的大力支持功不可沒，她今日更PO文介紹她「最美麗的神隊友」曾馨瑩，表示好友目前跟她分工合作，有HFNC PAPR 喉頭鏡的需求曾馨瑩會跟她說，若她有接到防護衣、隔離衣、N95口罩的需求，也會傳達給曾馨瑩負責。

賈永婕更稱曾馨瑩已默默捐了多少萬的防護隔離用品給一線醫護、警消人員，今天還送千件隔離衣、5百件P2防護衣與1千個N95口罩去台東，澎湖也送了5百件防護衣，暖舉令人她相當感動，希望曾馨瑩老公郭台銘買疫苗一事也順利進行，「郭董疫苗請加油喔！」

賈永婕與曾馨瑩善舉令人感動，文章一PO出火速被超過4萬網友讚爆「二位都是心美人美的美少女，台灣有妳們真的很好，謝謝妳們」、「當台灣人真的很光榮啊，我們所謂的貴婦都是愛心富有的貴婦」、「謝謝妳們出錢又出力，感恩台灣有妳們」。

不過，早前就有網友質疑賈永婕，「實在沒有必要親自跑到高風險感染地方，還是可以上網公開讓人家知道是妳捐贈的啊，唯一的推理是親自到有合照新聞畫面效應好很多，不然任何其他因素都有替代方案或克服方法的」。對此，賈永婕亦高EQ回應：「醫療器材捐贈一定要有人現場簽文件，以示負責！文件還滿多的。」