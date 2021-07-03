仙俠電視劇《仙劍奇俠傳3》在2009年播出後，捧紅一票男、女神，包括胡歌、楊冪、劉詩詩、霍建華和唐嫣等，目前個個幾乎都是收視保證的男一女一；其中劉詩詩和胡歌一直被認為感情不錯，最近共同出席活動在後台相視而笑，但被網友發現胡歌在劉詩詩轉身後秒變臭臉，是否真友誼掀熱議。

近日劉詩詩出席公開活動，在後台和12年前螢幕情侶胡歌巧遇，她回頭和胡歌對到眼時打招呼，瞬間笑開懷的模樣，甜死大票網友，甚至立刻登上微博熱搜；不過，有眼尖網友發現不對勁的地方，胡歌在劉詩詩轉身繼續向前走，親切笑容一秒變臭臉，讓眾人覺得很奇怪，不禁懷疑兩人是否真感情好。

劉詩詩和胡歌多年好感情眾所皆知，兩人在後台相視而笑，掀起熱烈討論。(圖/ 摘自微博)

但劉詩詩轉過身後，胡歌表情秒變嚴肅，變臉太快讓不少網友很訝異。(圖/ 摘自微博)

從《仙劍奇俠傳3》之後，兩人不管是出席活動同框或合作同一部戲劇，好感情都會變成話題，在劉詩詩未婚前，許多粉絲更喊話兩人原地結婚；昔日胡歌和劉詩詩上節目時，他被問到「那你有喜歡她嗎？」，胡歌也大方表示「有啊」，轟動一時。

兩人的粉絲也被這次同框勾起各種追星回憶，紛紛難忘地說，「一切盡在不言中，是好朋友，曾經一起經歷很多一起成長的人」、「這麼多年了我還是很懷念《仙劍3》」、「時代的眼淚」、「這麼多年了，什麼情都不重要」、「感覺一轉身一個對視就是一個時代」、「我的青春回憶啊」。