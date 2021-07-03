面臨8月12日於印尼舉行的亞洲盃男籃外卡賽，中華隊將跟關島連打兩場，最後依照勝負分決定唯一晉級門票誰屬的嚴苛考驗，中華隊3日召開防疫會議，初步敲定13日進行「分流」集訓，希望可以組成實力堅強的中華隊前往，中華籃協副秘書長李雲翔說：「現在就是盡人事！」

原本亞洲盃外卡賽將由中華、關島、印度、巴勒斯坦與沙烏地阿拉伯形成「5搶3」，亞洲籃總卻突然宣布完成分組抽籤，中華隊跟關島分在1組連打兩場，印度、巴勒斯坦與沙烏地阿拉伯在另一組「3搶2」，形勢對中華隊頓時變成很不利。

因為關島實力並不弱，陣中擁有4名身高超過兩米的長人，包含資格賽場均17.0分、6.3籃板的208公分歸化中鋒柯提斯華盛頓，平均身高195公分，在中華隊找尋歸化球員計畫受阻的當前，想擊敗關島難度不小，但籃協近日仍在積極找尋好手加入。

「目前人在大陸的陳盈駿與周儀翔，我們當然也會努力把兩人找回來，」李雲翔表示，「我們也會徵詢林韋翰，至於人在台灣的胡瓏貿與林庭謙，當然也會徵召，但必須要看胡瓏貿的傷勢情況而定，至於國內各聯賽好手，我們都大致問過了。」

至於外界最關心的歸化球員進度，李雲翔強調，協會很早就把新的歸化球員人選與計畫，往上送交行政院體育署與內政部審核，卻始終遭遇「卡關」困境，畢竟歸化球員的資格審核很難通過，儘管籃協仍會持續努力，卻已趕不上亞洲盃了。

如果中華男籃真的打不進亞洲盃會內賽，等同喪失未來兩年世界盃男籃資格賽的參賽權，但並非代表未來兩年就沒國際賽可打，李雲翔說：「別忘了明年還有杭州亞運要打，不管這次亞洲盃外卡賽結果如何，我們仍會持續推動歸化計畫！」