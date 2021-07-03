寶山鄉大雅路附近一處工寮，有農民在3日上午要去筍園工作時，發現54歲謝姓工人趴死在工寮前地上，警方報拉起封鎖線調查，不排除是因病猝死，但在目前疫情期間，為求慎重做採檢，以便釐清是否染疫。

據了解，謝姓工人是彰化人，年初到北上到寶山鄉工地打零工，和其他工人住在大雅路附近的工寮，平時喜好喝酒，並有肝硬化問題，檢警不排除是因病猝死。

警方找到工地工頭，了解謝男是否曾與確診者接觸，或曾被匡列居家隔離，並通知衛生局派員到場協助採檢快篩，以便釐清是否染疫，也通知家屬前來，了解謝男生前狀況。

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