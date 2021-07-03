為避免自用車駕駛私自載客營運，造成群聚感染、影響防疫工作，台中市政府交通局持續針對台中市白牌車違規熱點，會同台中區監理所及市府警察局辦理聯合稽查，目前共舉發13件違法營業者，去年至今函送案件達82件，盼維護合法計程車工作權及乘客權益。

交通局長葉昭甫表示，自用車輛依法不得載客營運，若違法經營收費，將依《公路法》第77條規定處10萬元以上、2500萬元以下罰鍰，從Uber合法納管之後，交通局持續受理自用車違法營業檢舉案件並進行調查，目前已舉發13件，並依《公路法》第77條各處以10萬元罰鍰。

葉昭甫說，自用車違法營業除依法開罰，非法營業車輛的牌照及汽車駕駛人駕照得吊扣4個月至1年或吊銷駕照，被吊銷駕照後未滿2年不得再請領或考領。此外，如果是用合法計程車行掩護非法營運行為，最重將廢止營業執照，請勿以身試法。

此外，有部份自用車主透過LINE群組違規營業載客，交通局也依民眾檢舉反映案件，函請通訊軟體LINE所屬台灣連線股份有限公司辦理下架事宜，從109年至今已函送82件。

葉昭甫呼籲，民眾有搭車需求時，應選擇搭乘合法經營計程車，不論是一般黃色計程車或多元化計程車都可以從車牌辨識，合法業者受政府監督，除搭乘有保障外，如出現搭乘糾紛，消費者也才能獲得政府適時協助，確保搭車權益。