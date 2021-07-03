面對變種病毒來勢洶洶，為了防疫，屏東縣政府團隊火力全開，第一時間啟動枋山、枋寮、市場三大專案，總計篩檢1萬4163人，最終檢驗結果全數陰性，屏東縣長潘孟安3日中午第一時間在臉書公布好消息，短時間吸引近2萬人按讚。

但潘孟安直言，這樣的好結果讓人暫時鬆了一口氣，但病毒詭譎多變，肩扛壓力仍大，不論是防疫團隊或屏東鄉親，仍需持續嚴守所有防疫措施，才能迎向曙光。

根據統計，屏東縣7月1日獲配2萬1700劑疫苗，2日起開始大規模施打，短短2天時間，共計已接種1萬7185人，接種率91％，屏縣府表示，7月4日僅屏東體育館大型速打站繼續施打。

由於首日73歲長輩爆發補打潮，各地施打站湧進人潮，屏縣府緊急宣布，補打長輩統一於7月6日，今日各施打站施打站秩序明顯變好，盡管仍有部分不在列冊名單內的民眾前往施打站，但經過說明後，大部分多能接受現場人員指示及說明，整體動線恢復流暢。

潘孟安強調，為了方便因為工作、依親等因素來屏東居住的民眾，屏東縣同意讓戶籍不在屏東的民眾，不必移動就可以施打疫苗，但絕對禁止有人投機，昨天在東港就發現有高雄市民跨域施打，也有人特地跑去原鄉施打，因此，要求跨域施打者必須拿到當地村里長的居住或在地工作證明，才能施打。