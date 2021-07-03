環南市場日前爆發新冠肺炎群聚感染，嘉義縣政府循線調查家禽產品運送鏈，今天掌握6月8日至7月1日曾送家禽產品至台北家禽運輸公司者共46人，以電話關懷並寄送簡訊通知3至6日間前往朴子醫院或慈濟醫院進行免費PCR檢測。

嘉義縣長翁章梁說，嘉縣是農業縣，北部的農產、家禽產品皆由基層民眾辛苦送往北部，因應北部環南市場疫情，依據本縣掌握近期禽產品送台北及新北市的司機名冊共計46名，為維護縣民健康及生命安全，由疫調中心以電話聯絡關懷其身體狀況，針對還未接受篩檢民眾依山、海區分別安排至朴子醫院或慈濟醫院進行免費PCR檢查，另，因為其工作期間日夜顛倒，特別開放7月3日至7月6日連續4天憑簡訊至醫院檢驗PCR，及早防堵病毒避免造成嘉義縣另一波疫情。

衛生局長趙紋華表示，為爭取時效，縣府透過簡訊方式，提醒相關人員憑簡訊免費篩檢，篩檢時間為3日至6日，上午9時至11時在大林慈濟醫院，下午2時至4時在衛福部朴子醫院兩時段提供篩檢服務，收到簡訊民眾請儘快做篩檢，平日則需自我健康監測，若有類似染疫症狀，可打嘉義縣疫調中心服務電話尋求協助。