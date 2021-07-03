台中一名范姓男子2018年間帶著自稱哥倫比亞產的價值3000萬元的祖母綠寶石，給友人鑑賞，不料潘姓女子卻在玩賞間手滑，致寶石摔破且霧花，范男興訟要潘女賠償1000萬元。台中地院日前審結，法官透過第三方鑑定，認定寶石市價僅349萬元，受損後掉價43萬元，判潘女僅須賠償43萬元。可上訴。

判決書指出，范姓男子主張，他於2018年間將哥倫比亞產的祖母綠寶石帶回台，供2名友人鑑賞，未料，其中潘姓女子未經他同意擅自徒手拿起並拍照，因未拿好而摔落地面，致寶石產生碎裂、凹洞、缺角以及表面霧花的情形，當下潘女即允諾會賠償，但事後卻神隱。范男控訴，他的祖母綠寶石市價3000萬元，但因潘女的過失，寶石的殘餘價值僅剩850萬元，考量後提告向其求償1000萬元。

潘女則聲稱，她的確有過失，但她認為寶石的價值並未達3000萬元，且范男所主張的原始價值與賠償金額均過高，同時也指控，范男明知寶石寶貴，但展示時卻絲毫未採取保護措施，以輕忽的態度交付於她，因此寶石受損范男亦須負起責任。

台中地院將寶石送往第三方鑑定中心，該中心鑑定范男所持有的寶石為祖母綠，且判定寶石的受損並無回復的可能，但經顯微鏡觀察後，其寶石並無哥倫比亞產地特有的的三相物，無從認定產於哥倫比亞，判定寶石的原始價值為349萬餘元，而經摔傷後減損43萬餘元。法官就鑑定結果，判潘女須賠償43萬餘元。可上訴。