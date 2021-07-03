台北市政府啟動批發市場專案，自6月21日開始陸續大規模快篩、打疫苗及核酸檢測（PCR），台北市長柯文哲表示，這陣子彷彿經歷3次大戰，但遇到問題就要儘快解決，雖然市場群聚案的確複雜，但扣除這次感染，北市也只剩下零星個案，未來中央地方會各司其職，盡快控制住疫情。

北農、環南市場陸續爆發群聚感染，昨日中央、地方也成立聯合前進指揮所，全力防堵疫情，

對於近期的防疫表現，柯文哲指出，疫情還一直在變化，要看最後結果來做決定，且市府從6月21日開始，短短13天裡面，歷經3次大戰，首先做5000多人的快篩，再來1萬4000人打疫苗、1萬1000人PCR，下禮拜四還要第二次大規模PCR。

「遇到問題就按照理性、務實、科學處理。」柯指出，雖然很多人希望疫情快點解封，但相對世界上其他國家，台北市能在幾乎沒用強制手段的情況下，將疫情控制在一個程度，如果把這次市場感染扣掉，北市到現在為止都是零星感染。

柯坦言，市場的確相當複雜，特別牽扯到跨縣市疫調等問題，但他沒去抱怨什麼，該做的就做，如果需要中央支持、幫忙會勇於表達，比方說要做E化管理、介接健保資料庫，未來中央和地方各司其職，互相幫忙把疫情控制。

針對萬大指揮所、萬大國小目前最新進度，北市副市長黃珊珊指出，台北榮總在果菜市場內的快篩站中，共發現6位陽性，萬大部分則主要採檢周邊民眾，目前結果尚未出爐，下周會針對環南市場熱區、萬華社區熱點做篩檢，中央撥付的1.8萬劑苗也會給市場攤販施打。

至於環南市場爆發41人確診中有幾位是攤商？黃表示，昨日是先請自治會初步確認，當時的資訊是10位左右，經過疫調後確認為攤商26位、員工7位、家屬2位，外來人士4位，另外2位是家禽批發市場，施工人員則為1位，攤商所聘的工作人員未來也會視為攤商的一部分。