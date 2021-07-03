金燕近日在美國完成2劑新冠肺炎疫苗接種。（金燕提供）

金燕6月初飛美國探望兒女。（金燕提供）

金燕5月初在台舉辦個唱，現場座無虛席。（金燕提供）

金燕是1960年代著名歌手，為綜藝節目《群星會》歌星之一，擅長歌舞表演且擁有一雙美腿，被譽為「美腿歌后」。現年74歲的金燕上月9日飛洛杉磯探望兒女，隔日隨即接種第一劑輝瑞新冠肺炎疫苗，並於本月1日完成第二劑，2次注射身體狀況十分良好，金燕以自身經驗提醒年長者，打完疫苗後，每天喝的水要比建議攝取量還多，較能緩和不適感。

金燕與設計師二女兒目前定居台灣，律師大女兒及影星兒子安志杰則長住美國，金燕每年夏天都會到美國探望兒女，去年因當地疫情嚴重而作罷，直到今年5月完成售票個唱，她趁空飛去洛杉磯，順便接種疫苗，1日完成第二劑注射後，大女兒還陪伴她一同逛百貨公司。

金燕2次接種後身體都沒有不舒服，笑說：「可能是我一直都有天天運動的習慣，全身有氧、拉筋都有，最重要是每天一定喝3000CC的水，打完針喝更多，兒女們都有點擔心，我一直跟他們『我沒事、好得很』。」建議年長者保持每天運動的習慣，從根本做起才能增強自身抵抗力。

金燕5月初在台北花漾展演空間舉辦個唱，座無虛席一票難求，她謙虛感謝歌迷捧場力挺：「演出前本來很擔心我這麼多年沒出來了，而且大家還得戴著口罩欣賞很不舒服，沒想到票房爆滿，看著台下每個人戴著口罩真的很感動。」演出結束後，隔沒幾天台灣本土疫情爆發，「沒想到疫情會突然變嚴重，這次演出圓滿落幕，也算了了自己的一樁心願」。