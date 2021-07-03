林昶佐（右）今天在記者會被環南市場自治會長林勝東（左）當面嗆聲「騙肖ㄟ」，而兩人過去交情也曝光。 （姚志平攝）

北市環南市場確診人數暴增，衛福部長陳時中、台北市長柯文哲等人2日赴現場視察，立委林昶佐嗆柯P「講廢話」，未料卻遭環南市場自治會長林勝東怒嗆。資深媒體人彭文正分析林勝東話語中的2個重點，直言這是講出老百姓內心所想，他更痛批林昶佐果然學到了民進黨的精髓，問A答B，不知所云。

《中天新聞》報導，彭文正表示，會長講了2個重點，他當場嗆林昶佐，「他說很了然，就是說我這麼挺你」，第二個他講到另一個重點，「就是說這個事情你有關心過嗎？有問過嗎？我想，他講到老百姓的內心深處」。

彭文正指出，這些護航的綠委，在疫情當中做了什麼？只會砲口向內，「把所有提出建議的人，要不就是移送法辦，要不就是社會秩序維護法，要不就封鎖你的臉書，這個傲慢的政府，還有臉在那邊一字排開？我覺得通通下台吧」。彭文正認為，「林昶佐果然是學到民進黨的精髓吧」，就是問A答B，完全不知所云、雞同鴨講。

彭文正感嘆，市場裡很多都是辛苦賺錢的人，他們現在因為疫情的關係，很多人不知道該怎辦，生意後到很大打擊。

彭文正也說，隱藏的是沒有不顯露出來的，問題是我們現在很無奈罵這個政府，感覺上還是沒什麼用，「應該要有行動，你這個敗戰投手，已經是K人家的頭，又是自責分率破百了，怎麼還不換人呢？這樣的人怎麼還不去追就責任呢？我覺得台灣人民太善良，我只能這麼說」。