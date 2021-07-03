今天在大聯盟場上藍鳥以11：1大勝光芒，此戰他們的王牌打者小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)表現優異，總計4打數2安打貢獻3分打點，其中包含一支2分全壘打，本季累積27轟暫時落後給大谷翔平的30轟，在全壘打王的競爭上還是佔據有利地位。

此戰藍鳥首局就發動攻勢，「春天哥」史普林格(George Springer)轟出2分炮給光芒當頭棒喝，率先取得2：0領先。接著第2局藍鳥一口氣轟下4分，小古瑞爾(Lourdes Gurriel Jr.)揮出二壘安打，馬格利(Reese McGuire)和小葛瑞洛則敲出一壘安，讓球隊來到6：0領先。

接著3到5局兩隊風平浪靜，直到第6局藍鳥再次得分，光芒投手普林斯(Jeffrey Springs)投出暴投失1分。第7局入選全明星賽的西曼(Marcus Semien)和小葛瑞洛合體開轟，兩支全壘打將比數拉開到10：0，而西曼本季第21轟也到手了。

第8局光芒終於靠布蘭登羅(Brandon Lowe)的二壘安打拿下1分，不至於被對手剃光頭。但藍鳥繼續加壓，艾斯皮諾(Santiago Espinal)敲出一壘安打錦上添花，藍鳥11：1，最後靠救援投手奧加爾(Nick Allgeyer)守住比賽，最終就以11：1輕鬆解決光芒，拿下一場漂亮的勝利。

而小葛瑞洛全壘打數雖暫時落後大谷翔平，但目前仍以69分打點居全聯盟打點王第二，小小輸給紅襪三壘手狄弗斯(Rafael Devers)的70分打點，大谷翔平則有66分打點，所以小葛瑞洛本季攻擊能力還是相當可怕，目前在全壘打王、打點王都暫居聯盟第二名，也成功獲選美聯明星賽先發一壘手。