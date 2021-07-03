日本寫真女星花井美理只有147公分，卻擁有J罩杯不科學上圍，2003年出道以來，就被譽為寫真界巨乳蘿莉鼻祖，如今的她僅管已經36歲卻仍保養得宜，是不少老司機心目中的寫真女神，每每曬出性感照都會引起騷動，日前她曬出身穿襯衫喝紅酒的性感照，又晃暈一票網友。

花井美理的身材逆天，時常放送小露雙峰的辣照讓網友的眼睛大吃冰淇淋，日前她在IG曬出身穿寬鬆「男友襯衫」的辣照，只見她穿著藍色襯衫坐在抱枕上，特別將扣子扣到胸下處，露出飽滿渾圓的傲人上圍，又深又長的事業線十分吸睛，由於下身沒穿，她一躬起修長雙腿，裙底風光就若隱若現。

花井美理因為小酌紅酒，可以看出有點微醺，她對著鏡頭露出笑容，捲髮披散在肩上，看起來格外引人遐想，她也在文內邀請粉絲們和她一起喝酒，還貼心提醒大家別飲酒過量了，讓網友們紛紛直呼，「我想邊喝酒邊和美理聊天」、「美理好可愛～」、「讓人心跳加速的姿勢」、「我也想跟這麼可愛的女孩子喝酒」。

事實上，已經到適婚年齡的花井美理，感情生活也備受關注，4年前她曾在公開場合提到自己的焦慮，表示「我在認真考慮結婚，雖然周遭的人都說太晚了，但我一個人很孤獨，所以我想盡量做點什麼」，意外透露出自己萌生退出寫真界的念頭。