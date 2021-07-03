林逸欣擁有「氣質音樂才女」的稱號，原本預定在7月24日在台北舉辦婚宴，因疫情的關係，決定取消延期婚宴，目前居住在台南老家陪著爸媽。林逸欣昨（2日）在社群分享生活，清潔貓砂盆的時候，偶爾也是需要搭配一下服裝，意外引起許多網友們的討論。

林逸欣穿著一件粉紅色的洋裝，回頭轉身並對著鏡頭燦爛微笑，露出背部整片雪白肌膚，畫面中的她，看起來相當地浪漫與性感。林逸欣表示：「在樓梯遇到正要上樓的哥哥，喔？你今天穿這樣要去哪？」更幽默地回應：「清貓砂，偶爾也是很講究的。」哥哥的表情相當地傻眼，她手裡拿著一支貓砂鏟，準備要清理貓砂盆。而演藝圈好友楊小黎卻只留意到「你們家都是漂亮的木頭色好喜歡」想要歪樓，但粉絲還是注意到林逸欣美美的穿著。

林逸欣在這段期間，也開始在家裡學習如何做料理：「發現身邊許多友人都發揮了煮飯魂，做出各種料理，不常下廚的我，也開始研究怎麼在家裡烹飪出健康美食，但除了美食之外，如果能搭配美酒小酌一下，總覺得就能讓平凡的一天變得很有儀式感呢！」

許多網友在底下熱烈的回應：「居家料理喜歡番茄炒蛋、炒番薯葉、絲瓜蛤蜊麵線、玉米濃湯」、「你們家都是木頭的顏色，好喜歡！」、「想幫妳燙裙子」、「不能出門，在家也要穿美美的」、「有這樣的水噹噹的妹妹，哥哥真幸福！」、「美女午安，豐盛美味 ！」

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