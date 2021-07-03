新冠肺炎疫情持續延燒，許多人生計受到影響，22歲何男剛找到保全工作，因任職未滿期限而無法申請勞工紓困貸款，何在網路上發現周轉訊息，便向34歲鄭男借款1萬元，但他被巧立名目扣款，才實拿3000元，每周須還1800元利息，高市刑大據報，逮捕鄭男並搜出1把仿突擊步槍的瓦斯槍，全案依重利、恐嚇等罪送辦。

據了解，何男退伍後打零工，後來因國內疫情嚴峻難找工作，直到近1個月前，才應徵上保全工作，可是為給母親家用，何男工作不到1個月還未領薪，且任職時間未滿規定，也無法申請勞工紓困貸款，何被錢逼急才在臉書上看到資金周轉訊息。

何男透過這訊息連絡上鄭男，何向鄭借款1萬元，可是只拿到3000元，每周須還1800元利息，他付過3周的利息5400元後，鄭要求他下次要結清本金和利息，讓何驚覺自己掉入高利貸圈套；鄭也威脅若沒繳清，要到他工作地點張貼欠錢海報。

何男嚇得報警，高市刑大偵二隊日前在鳳山區某超商，趁鄭男向何男收錢時，衝上前逮捕鄭，除了在鄭的車上搜出槍枝，另查獲贓款1萬多元、放貸用本票等物證。警方估算他貸款月息達75分，年利息高達900％，員警也相當驚訝，認為很不合理，警方也將擴大追查幕後不法高利集團。