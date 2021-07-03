包偉銘（右）57歲生日，老婆劉依純送上給驚喜大餐。（翰森娛樂提供）

包偉銘3日歡慶57歲生日，他的老婆劉依純向來每年都很用心替他慶生，但老婆這次卻在生日前一晚，先假裝輕描淡寫說疫情關係，今年生日就不慶祝，包偉銘當下說沒關係，內心仍覺得可惜，結果一早起床老婆特地送上給驚喜大餐，讓他樂開懷。

包偉銘說原來老婆早在一周前，已訂好知名餐廳的外帶大餐，分別訂2家的午餐、晚餐，讓他一整天直呼：「飽，飽，飽。」並透露今年因為疫情無法和親朋好友生日聚餐，老婆選擇外帶餐廳美食回家慶祝，別有一番浪漫，也體悟更多的感觸，他說：「因為『家』真的是疫情當下最棒的避風港。」現在宅家防疫，他很感謝老婆每天洗手作羹湯，照顧全家三餐。

他收到很多親友、圈內好友滿滿的祝福，也親自一一回覆致謝，今年生日願望則是希望疫情趕快退散，「讓世界恢復到正常生活的節奏，平安健康就是幸福。」

他分享老婆早在半年前特地規劃好他的郵輪之旅生日宴，結果計劃被疫情全打亂，他珍惜與家人相處時光，對老婆甜蜜說：「妳送給我最好的禮物就是妳身體健康，很重要。」