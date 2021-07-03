台北市長柯文哲今表示，位於信義區虎林街的永春市場附近，有確診案例出現，6月1日至7月3日，台北市虎林街（含鄰近巷弄）有13戶確診，其中8戶為家庭群聚（3戶全家確診數達4人），目前總確診人數為30人。對此，信義區市議員徐巧芯表示，因不少住戶非常擔心，因此提供信義區四維里、永春市場自治會各10箱口罩，和一些酒精及血氧機。

針對虎林街、永春市場傳出有確診者，柯文哲表示，精確來講應該是虎林街及其周邊市場，現已有7戶14人隔離中，16人已經解隔離，扣除同住家人，其餘接觸者總計匡列144人，明(4日)會去永吉國小進行PCR篩檢，已經聯絡了8個里和市場自治會造冊，造冊人數3300位。

對於虎林街周邊傳出多人確診，徐巧芯3日在臉書發文表示，經盤點手邊物資，已立刻提供各10箱口罩、一些酒精和血氧機，分別給信義區四維里（劉耀平里長）、永春市場自治會（黃秀鈺會長）運用。 接下來也會持續找物資，提供給需要的地方。

徐巧芯3日捐贈各10箱口罩、一些酒精和血氧機，分別給北市信義區四維里（劉耀平里長）、永春市場自治會（黃秀鈺會長）運用。(圖/翻攝自 徐巧芯臉書)

徐巧芯說，黃會長特別跟我提到，攤商都很願意配合快篩、配合市府政策，希望能夠趕快回到正常營業。雖然北市府將該區公布為「熱區」，但也請大家不要過度恐慌，不要污名化或歧視周邊，大家團結一心一定能夠儘速對抗病毒。

徐巧芯3日捐贈各10箱口罩、一些酒精和血氧機，分別給北市信義區四維里（劉耀平里長）、永春市場自治會（黃秀鈺會長）運用。(圖/翻攝自 徐巧芯臉書)

她強調，除了基本的清消以外，台北市也預備在此進行區域性篩檢，這次一定要與病毒爭時間，盡快將社區傳播斷鏈，才能讓居民安心生活、攤商安心做生意。

永春市場爆感染？議員揭「非攤商」批釀恐慌 柯文哲坦言用詞不精確

徐巧芯捐口罩酒精，也讓不少網友留言大讚，「不錯喔！起碼不是做影片關心」、「做好清消、做好個人防疫！大家都平安」、「平常有關心就是不一樣，加油」、「巧芯人美心善」、「人美心更美，百姓只能靠妳了」。