疫情管制延至12日，正遇7月大學生畢業求職潮，勞動力發展署桃竹苗分署指出，因應疫情影響，業者線上面試求才的數量大幅度提升，並表示，因為過去學生鮮少為線上面試做準備，建議學生面對求職可以針對線上面試做練習。

因應疫情衝擊各大企業營運，許多業者轉以線上面試的方式求才，發展署桃竹苗分署指接受電話訪問表示，線上面試相較以往有大幅度的成長，且當中包含真人、AI人工智慧應用線上平台進行面試，而這次疫情恰逢7月學生畢業求才潮，強調今年畢業生將面臨不同於以往的求職環境。

發展署桃竹苗分署進一步說明，在金融業、科技業已有許多公司改用線上面試取代電話面試、實體面試的測驗，且因為線上面試的性質，相對過去求才所需的篩選會變多，求職需要準備的資料也相應增加，提醒畢業生可以注意書面資料的準備以應求職。

雖求職環境劇烈轉變，但畢業生面對線上面試卻一無所知，發展署桃竹苗分署指出，過往實體面試過程是先確認條件資格，再確認專業技術，但線上面試卻可能是同時確認，並舉例說人工智慧可以在面試過程中分析出你是否吻合公司文化，更容易發現應徵者的小缺點，強調線上面試將放大求職者個人特質。

面對此轉變，發展署桃竹苗分署建議求職青年可在面試前先確認好公司的面試形式並提前準備，並請周遭擔任管理職的長輩協助使用手機演練線上面試，讓自己對於新型態的求職能有更進一步的熟悉，將有助於求職的準備。