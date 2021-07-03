知名兩性作家黃越綏曾是陳水扁時期的總統府國策顧問，上月底在臉書自爆因為2條左肩胛旋轉肌肌腱斷裂的關係，將在7月1號動手術，令粉絲擔心不已。高齡74歲的她今(3日)在臉書報平安，透露手術十分順利，也感謝總統蔡英文在百忙之中送花慰問。

74歲知名作家黃越綏在疫情期間住院動手術，身體狀況令粉絲擔心不已。而她稍早也在臉書向大家報平安，「我出院了，託大家上萬份的集氣與祝福，果然手術十分順利。」

黃越綏更進一步透露她目前狀況，「手術是由於肩部下側旋轉肌斷裂有一長裂痕，且有一些骨刺必須進行磨平後，用縫合錨釘固定後縫合，上側肌腱破裂突出，用兩條線分別由兩側縫合，再由上方壓合。」更笑稱自己是醫盲，醫生有講她也沒聽懂，反正信任醫生就對了。

黃越綏最後更不忘感謝好友、海外子女的孝心，還有總統蔡英文在百忙之中送花慰問，讓她如坐在蘭花園中，「再次用最虔誠感恩的心向大家致謝。」粉絲亦紛紛留言恭喜她手術成功，「老師好心有福報，這是一定的，因為台灣需要妳」、「黃老師體貼的跟大家報平安，要保重喔」、「黃老師勇猛的很，我們不擔心，妳一定會很快恢復的，要快點回來錄節目喔」。