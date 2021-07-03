國軍桃園總醫院3日再添1看護確診，第一時間因接觸熱區第9病房時間短，列為自主健康管理對象，最近有症狀採檢確診，804群聚案累積36人染疫。衛生局長王文彥說，院內感染事件至今已逾2周，目前情況都在控制中，下周會開始討論逐步恢復醫院醫療量能。

王文彥說，案15078是國軍桃園總醫院的看護，因接觸第9病房的時間短，列為自主健康管理對象，6月19日採檢陰性，都在家裡沒有接觸其他人，最近有症狀，再次採檢才呈陽性確診。累積國軍804醫院群聚事件確診者包括3名護理師、13名病患10名看護及10名相關家屬，累積36人，其中4例在新竹縣（1病人、3家屬）。

國軍桃園總醫院原預計6月25日恢復看診，但當天再增6確診，軍醫局隔天進駐成立指揮所，院方也緊急公告全面暫停服務14天降載及清零。王文彥說，國軍桃園總醫院6月18日發生院內感染事件至今已超過2周，最近3個個案都是居家隔離期滿或自主健康管理採檢確診，沒有其他個案發生，目前情況控制中。

王文彥說，在軍醫局、中央流行疫情指揮中心和院方嚴厲執行清零下，3天一次採檢，279名員工和14名外包人員2日第5次採檢，全數PCR檢測陰性，可以開始考慮復原，但軍醫局比較謹慎，認為時間不宜過早，下周會開始討論逐步恢復醫院醫療量能。

另外案15077是台北某醫院陪病家屬，居家隔離期間第一次採檢陰性，隔離期間有症狀採檢陽性，因此也無足跡，CT值高。至於案15061也是居隔者，室友有症狀安排二次採檢而陽性確診。桃園3日共新增3名確診者，年齡介於20多歲至50多歲之間，分別在桃園、中壢和龍潭，都是確診者接觸者(案15061、案15077、案15078)。