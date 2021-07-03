危機總動員！盧秀燕視察美麗殿快篩站 民眾盼快打疫苗

台中市2日新增2名本土確診案例，都住於北區美麗殿社區及在東區十甲旺市場工作，市府昨日成立前進指揮所，並在美麗殿社區、十甲旺市場設快篩站，截至3日中午共篩驗1853人，全數陰性。

市長盧秀燕舉行台中市疫情指揮中心線上記者會指出，「阻斷傳播鏈，寧嚴勿鬆！」從掌握確診者的相關足跡後，市府便快速圍堵疫情，火速設立前進指揮所，並於美麗殿社區、十甲旺市場設立快篩站。

兩快篩站昨日共篩驗1542人，其中，十甲旺市場昨日篩驗444人全陰性，危機暫時解除，而美麗殿社區昨日篩驗1098人全陰性，今日持續篩驗工作，截至今日中午共篩驗311人，也皆為陰性。

盧秀燕說，從昨日到今日中午，美麗殿社區、十甲旺市場快篩站累計篩驗1853人，全數陰性，但市府仍不敢掉以輕心，持續觀察；她今早也親自前往美麗殿社區及俾士麥金邸兩社區，呼籲民眾持續做好防疫工作，保持社交距離、出門戴口罩、勤洗手。

此外，衛生局長曾梓展指出，中央撥配台中6萬2300劑莫德納疫苗，1日已開放孕婦施打，截至昨日孕婦已接種2004人，今日到5日有632名孕婦再預約施打疫苗，孕婦接種數與預約人數持續上升。

他提醒全市約1萬7700名孕婦媽媽，施打疫苗需先跟婦產科醫生做好問診與諮詢，如確定施打，全市特約醫療院所都可預約施打，不限於只能在婦產科診所內施打。