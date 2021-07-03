3000噸廢木材遭棄置 彰化環保局將3司機移送地檢署偵辦。

又見惡意濫倒棄置廢棄物。彰化縣環保局接獲民眾陳情，指稱溪州鄉大同段遭人堆置3000噸廢棄建築木材，經連日稽查與埋伏等候，2日終於目擊挖土機、曳引機進出，當場查獲3名司機，依違反〈廢棄物清理法〉移送法辦。
環保局長江培根指出，6月間就接獲民眾陳情指溪卅鄉大同段，遭不肖人士丟棄堆置大量廢木材氣，派員稽查現場後果然發現，堆置了大量切碎廢木料，且多夾雜廢塑膠、含漆料之廢木材、隔板之營建混合物，但兩度稽查卻未能查出行為人，經多次巡查仍沒看見車輛進出，才決定改為埋伏守候。
環保局稽查人員2日清晨會同保七總隊第三大隊第二中隊人員前往埋伏，終於上午10時發現2輛曳引車進場傾倒廢木材，當場查獲行為人及犯罪機具。
環保局指出，環保警察當場查獲1台挖土機與2台載運廢木材之曳引車進場後，正在傾倒及堆置作業，現場堆置廢木材混合物，廢木材夾雜塑膠、隔板及含有漆料之木板等，初估約達3000公頓。
環保局指出，行為人承租土地堆置廢木材混合物，涉嫌違反〈廢棄物清理法〉第46條第3項之規定，載運司機涉嫌違反第46條第1項第4款之規定，可處l年以上、5年以下有期徒刑，全案移送彰化地檢署偵辦。
環保局呼籲，含漆料及防腐劑經加工之木料均不得作為堆肥使用，土地供他人堆置廢棄物除刑事追訴外，後續仍需付出巨額金錢負擔廢棄物清除之費用將得不償失。
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