3000噸廢木材遭棄置 彰化環保局將3司機移送地檢署偵辦。

彰化縣環保局稽查人員2日上遭傾倒堆置的廢木料還含有漆料、夾雜廢塑膠。（彰化縣環保局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣環保局稽查人員2日上遭傾倒堆置的廢木料還含有漆料、夾雜廢塑膠。（彰化縣環保局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣環保局稽查人員2日上午當場查獲挖土機和曳引車進出溪州鄉大同段偏僻鄉間傾倒堆置廢木料。（彰化縣環保局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣環保局稽查人員會同環保警察清晨出擊埋伏守候，終於在2日上午當場查獲挖土機和曳引車進出傾倒堆置廢木料。（彰化縣環保局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣環保局稽查人員會同環保警察清晨出擊埋伏守候，終於在2日上午當場查獲挖土機和曳引車進出傾倒堆置廢木料。（彰化縣環保局提供／謝瓊雲彰化傳真）

又見惡意濫倒棄置廢棄物。彰化縣環保局接獲民眾陳情，指稱溪州鄉大同段遭人堆置3000噸廢棄建築木材，經連日稽查與埋伏等候，2日終於目擊挖土機、曳引機進出，當場查獲3名司機，依違反〈廢棄物清理法〉移送法辦。

環保局長江培根指出，6月間就接獲民眾陳情指溪卅鄉大同段，遭不肖人士丟棄堆置大量廢木材氣，派員稽查現場後果然發現，堆置了大量切碎廢木料，且多夾雜廢塑膠、含漆料之廢木材、隔板之營建混合物，但兩度稽查卻未能查出行為人，經多次巡查仍沒看見車輛進出，才決定改為埋伏守候。

環保局稽查人員2日清晨會同保七總隊第三大隊第二中隊人員前往埋伏，終於上午10時發現2輛曳引車進場傾倒廢木材，當場查獲行為人及犯罪機具。

環保局指出，環保警察當場查獲1台挖土機與2台載運廢木材之曳引車進場後，正在傾倒及堆置作業，現場堆置廢木材混合物，廢木材夾雜塑膠、隔板及含有漆料之木板等，初估約達3000公頓。

環保局指出，行為人承租土地堆置廢木材混合物，涉嫌違反〈廢棄物清理法〉第46條第3項之規定，載運司機涉嫌違反第46條第1項第4款之規定，可處l年以上、5年以下有期徒刑，全案移送彰化地檢署偵辦。

環保局呼籲，含漆料及防腐劑經加工之木料均不得作為堆肥使用，土地供他人堆置廢棄物除刑事追訴外，後續仍需付出巨額金錢負擔廢棄物清除之費用將得不償失。