台北市環南市場群聚昨（2日）篩檢出41人確診，其中有12人Ct值高於30，病毒含量較低。但專家指出，就算個案Ct值高於30，也不能排除是剛感染，過幾天有可能產生傳播力，環南群聚案是現在進行式，必須靠篩檢找出所有確診者，才能阻斷傳播鏈。

環南群聚2783人篩檢41人，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，扣除1名舊案，40人中13人有症狀，剩下27人無症狀。根據個案Ct分佈，12人Ct值高於30、13人介於20-29、16人Ct值低於20。

新光醫院副院長洪子仁2日在節目《年代向錢看》針對環南群聚事件分析，環南市場確診率約1.46％，高於全國平均值0.1-0.2％，但更大隱憂是個案的Ct值分佈。他計算，Ct值25以下佔了66％，顯示群聚事件是進行式，而不是過去式。

民眾前往環南市場採檢。（趙雙傑攝）

但洪子仁指出，就算是Ct值30也不能排除非近期感染，可能過2天再測，個案Ct值就往25-20方向掉。他坦言，大家都知道傳統市場很難保持社交距離，早在上周就該開始針對大型市場進行廣篩，以環南案來說，抓到了41名確診者，「每找出一確診者，就是消滅一個傳播鏈。」

洪子仁認為，除了環南、濱江等市場外，台北市未來應針對其他大型人群聚集、市場集散地出動篩檢部隊，進行廣篩。「未來除了疫苗一條路線，篩檢就是用來監測社區疫情的前哨站。」洪子仁坦言，篩檢是國家防疫政策很重要的一環，即使解封後也不能夠停止，要保持不斷篩檢。就像監測流行病一樣，一段時間就要抽驗一下，才能找出社區潛在疫情引爆點。