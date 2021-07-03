金寧鄉設在寧中小體育館的大型接種站作業情況。（李金生攝）

鄉親長者肯定縣府用心又貼心，當面稱讚楊鎮浯縣長「做得好!」（李金生攝）

楊鎮浯縣長今天再走訪各鄉鎮大型接種站作業情況。（李金生攝）

金門莫德納疫苗打氣強強滾，繼昨天首日開打有1843人接種，今天在衛福部只開1診的情況下，也仍續有1737人施打，本島4座大型接種站作業順利，獲得鄉親一致好評，肯定縣府防疫團隊十分用心。

縣府統計，今天各鄉鎮接種情形如下：金城鎮533人、金寧鄉263人、金湖鎮376人、金沙鎮274人、烈嶼鄉125人、衛福部金門醫院166人。

金門縣獲中央配發莫德納疫苗5040劑，規畫昨起連3天在本島的4鄉鎮大型接種站和離島烈嶼鄉衛生所開打，接種對象為65歲以上長者（具原住民身分者為55歲至64歲）。另衛福部金門醫院也獲配其中的490劑，接種對象主要以孕婦、罕見疾病和重大傷殘者，以及第1類到第9類者（第8類除外）。

昨天首日就有1843人完成接種，施打意願明顯較AZ高出許多，今天打氣依然熱烈，在金門醫院只開1診的情況下，大、小金門仍共有1737人施打。

縣府在各鄉鎮大型接種站，事先由民政系統完成縝密人數調查，再依據分區、分流、分時段做好接種規畫，並安排中巴接送鄉間長者和家屬，整體作業流暢明快，獲得鄉親肯定用心、貼心。

楊鎮浯縣長今天再率縣府團隊訪視各地作業情況，許多鄉親當面稱讚他「做真好！」讓老人家可以在涼爽、舒適的場所完成接種，不像台灣其他縣市民眾排隊曬太陽，還要跑百米搶疫苗殘劑，「比一比金門真的很幸福！」

縣府提醒，這次莫德納疫苗接種將在明天下午告一段落，希望接到通知的長者踴躍準時施打，一起來提高金門的疫苗覆蓋率，攜手度過疫情難關。