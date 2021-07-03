無黨籍立委林昶佐2日在環南市場批評台北市柯文哲，未料當場遭市場自治會長林勝東洗臉，「選上後你有關心過環南市場嗎？」台北市議員王世堅也認為林昶佐失言，並指現在要去指責誰都不好，並指自己過去常罵柯文哲，但現在也是對他抱有期待，王世堅也呼籲柯文哲和指揮中心，要認知到為社會服務是「有功無賞，打破就賠」。

王世堅2日在中視政論節目《庶民大頭家》中(節目影片31:15開始)表示，我認為今天林昶佐委員在現場確實他情急失言，疫情不管再怎麼擴大，從社會、政府到民間，大家要越冷靜、沉著，因為慌張或現在來責怪誰都不能解決問題，林昶佐也在網路上面道歉了，確實現場他要去指責誰，這個都不好。

王世堅坦言，過去自己長期指責柯文哲，但現在即便議會開議，他對柯文哲也是期許較多，我們要追究他的責任，要事後來追究都可以，因為封存所有的資料，等疫情緩解、危機解除之後，再來追究也不遲。

王世堅認為，柯文哲確實一開始有點輕忽環南市場和隔壁北農的疫情，但柯文哲畢竟是醫生，有醫療公衛專業，可是因為有這專業，讓他有優越感，他一開始確實有一點這種專家的傲慢，「你是專家，別人也是專家，指揮中心專家更多」。

王世堅呼籲柯文哲和指揮中心，本來為社會服務，就是「有功無賞，打破就賠」，這點他們要認知，不要說去年防疫成績好，從中央到地方大家都沉浸在歡樂的氣氛當中，又因為沉浸在歡樂氣氛當中，所以聽到不同的建議，他們有時候會抓狂，「好像說你專門來唱反調，大家在歡樂的時候故意烏鴉嘴一樣，我覺得這不好」。

王世堅也說，一個好的指揮中心、領導者，應該要廣納建言，民主社會就是集思廣益、充分討論、形成共識，然做成決策，這是民主的共識才對，防疫需要專家， 但台灣人民不是傻瓜，經過一年多，大家對公衛最基本的邏輯思考都有了，也能分辨真偽，「我再次呼籲，現在大家解決問題最重要，比如現在改快去疫調、匡列，解決問題遠比追究責任重要」。