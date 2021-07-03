自選秀節目出道的女星張文綺，從綜藝節目《天才衝衝衝》擔任助理到主持人，甜美又活潑的形象受到觀眾喜愛，之後更憑藉此節目入圍金鐘獎綜合節目主持人，知名度大開。然而去年才認愛小5歲紀詠勳的她，稍早突然在社群網站證實姊弟戀情斷，令男星張雁名也驚呆留言：「什麼！！」

張文綺因參加《綜藝大集合》錄影與小5歲紀詠勳互有好感，之後更以結婚為前提交往，有乩身體質的她，更受到男方信教影響，受洗成為基督徒，當時還開心表示彼此父母都很祝福他們繼續交往下去。

只是就在紀詠勳宣布決定赴大陸演藝圈發展不久，張文綺今(3日)也在社群網站證實兩人情斷，「一個人沒有什麼不好，現在的我很好。疫情期間有家人、有朋友、有無條件支持與包容的你們在陪伴著我，一點都不孤單！！」還說恢復單身的她，醫就是原來的張文綺，但她文中並未提及分手原因。

曾是中天《大學生了沒》班底的紀詠勳，日前在社群網站宣布決定去大陸發展，「雖然離開台灣工作很多次了，但這次的可能是最久的一次，面對未來由衷希望一切順利！」同時也語帶感嘆地說，如果在家鄉可以有很好的發展，誰又願意離鄉背井去闖蕩？