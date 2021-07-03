性感男神裘德洛（Jude Law）情史豐富，和莎蒂佛斯特（Sadie Foster）有過一段婚姻，離婚後緋聞不斷，其中以替他未婚生子的凱瑟琳哈汀（Catherine Harding）和珊曼莎柏克（Samantha Burke）最有名；裘德洛長女艾莉絲洛（Iris Law）繼承爸媽神顏基因，15歲就成為模特兒出道，最近更大膽剃寸頭，上半身只穿性感黑bra，美到讓人看了快窒息。

艾莉絲洛是裘德洛和前妻莎蒂佛斯特的女兒，她從小就和哥哥拉佛提（Rafferty Law）成為最備受矚目的星二代，都有著一雙和爸爸電力十足的藍綠色眼睛；艾莉絲洛15歲就以時尚潮牌廣告的模特兒出道，17歲升格精品大牌的美妝代言人，被期待將來能和爸爸一樣紅遍全世界。

艾莉絲洛為了新作品，把一頭長髮剃成寸頭。(圖/ 摘自Iris Law IG)

艾莉絲洛寸頭造型意外適合她，讓不少粉絲讚嘆「美到令人窒息」。(圖/ 摘自Iris Law IG)

艾莉絲洛是裘德洛（Jude Law）和前妻莎蒂佛斯特（Sadie Foster）的女兒。(圖/ 摘自Iris Law IG)

近期艾莉絲洛接演一部影集，是她從模特兒轉型演員的首部作品，她飾演70年代龐克先鋒「Soo Catwoman」，因此特地為戲剪掉一頭長髮，換成激短金髮寸頭；她也在IG分享剃頭過程和成果，沒想到意外適合，反而更突顯她的深邃五官，身穿性感黑bra的她，舉手投足都散發魅力。

大批網友驚見艾莉絲洛最新帥美風造型，紛紛熱情留言推爆，「不敢相信的美貌，什麼髮型都適合」、「美到窒息」、「有夠龐克，很期待新作品」、「影集播出一定會掀起轟動」。