童星秋小愛是日韓混血，父母是職業格鬥選手秋成勳與日本女星矢野志保，她在8年前和秋成勳演出真人秀《超人回來了》爆紅，當時頂著西瓜皮的可愛模樣深植人心，節目結束後，秋小愛也回歸學校認真上課，如今10歲的她在日本以模特兒身份亮相，女大十八變的漂亮模樣也跟著曝光。

秋小愛今年5月在日本出道，她和名模媽媽矢野志保一同在鏡頭前亮相，而《超人回來了》因為將在5日開啟官方YouTube，節目組特別找來過去曾參與過節目的嘉賓錄製影片，意外曝光了秋小愛最近的模樣，只見她留著大旁分，一頭及腰長髮勾到耳後，對鏡頭露出甜笑，儼然已經是個小美女。

秋小愛越長越漂亮。（圖／翻攝自KBS）

秋小愛和媽媽神似的清秀五官在網路上掀起熱議，不僅長相遺傳到媽媽，她的身高開始抽高，也變得越來越修長，簡直就是矢野志保的縮小版，她的四肢纖細，身材比例很好，小小年紀已經很有模特兒的潛力，還曾和媽媽一起為服飾品牌拍攝宣傳照，讓網友忍不住驚呼她真的是「暴風成長」。

事實上，秋小愛遺傳到爸爸的運動細胞，從小就熱愛運動，因此擁有健康膚色，不僅會游泳還會衝浪，從《超人回來了》釋出的片段中能看到，她不但將2隻愛犬抱在懷裡游泳，還能獨自在大海上站立衝浪，在家也會跳繩、伏地挺身還訓練身材，越長大也慢慢成為陽光小美女。