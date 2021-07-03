台積電基金會捐贈中國附醫「零接觸防疫採檢站」 19:282021/07/03 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台積電慈善基金會3日捐贈中國醫藥大學附設醫院「零接觸防疫採檢站」一座，以實際行動力與醫護人員共同抗疫。（中國醫藥大學附設醫院提供／盧金足台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台積電慈善基金會3日捐贈中國醫藥大學附設醫院「零接觸防疫採檢站」一座，以實際行動力與醫護人員共同抗疫。（中國醫藥大學附設醫院提供／盧金足台中傳真） 台積電慈善基金會3日捐贈中國醫藥大學附設醫院「零接觸防疫採檢站」一座，以實際行動力與醫護人員共同抗疫。（中國醫藥大學附設醫院提供／盧金足台中傳真） 防疫期間，愛心不中斷！台積電慈善基金會3日捐贈中國醫藥大學附設醫院「零接觸防疫採檢站」一座，以實際行動力與醫護人員共同抗疫。 中國醫藥大學附設醫院院長周德陽到場見證、體驗，感謝台積電慈善基金會提供安全篩檢環境，用行動表達對醫護、醫檢人員的支持，一起為台灣加油。 「零接觸防疫採檢站」有多項設計，包括可提供正負壓環境，提供採檢醫護人員及受檢民眾安全及舒適的空間，並具備UVC紫外線殺菌、自動轉液設備等，大幅提升檢疫量能。 桃機入境普篩 16護理師顧10採檢站累翻 藍4縣市籲授權買疫苗 中央打回票 #零接觸 #採檢站 #防疫 #捐贈 #台積電慈善基金會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 27萬選務員 憂被迫打國產疫苗 04:102021/07/03 政治要聞 屏東Delta變異株無新案例 陳時中：監視至11日 14:232021/07/03 生活 英特爾10奈米延遲 老將改造巨頭藍圖受挫 分析師講重話 16:532021/07/03 財經 外媒指永齡、台積電已簽初步協議 陳時中：相對順利 14:322021/07/03 生活 台東縣體育會理事長陳銘風 致贈里長額溫槍 17:202021/07/03 寶島 北漂男陳屍新竹荀園工寮 警採檢不排除因病猝死 18:072021/07/03 社會 台積3奈米 傳蘋果、英特爾率先使用 04:102021/07/03 財經焦點 新北增16例與北農和環南市場相關 侯友宜：鼓勵雙北市民一起來採檢 15:192021/07/03 生活 桃園804醫院再添1看護確診 將討論恢復醫院量能 18:302021/07/03 生活 BNT有望進口 柯文哲：對12到18歲青年利多 18:052021/07/03 生活 再添5確診！台北市批發市場大規模採檢 已215人染疫 10:032021/07/03 生活 寶島熱門新聞 勞工紓困貸款 台南市加碼1千名利息補貼 - 寶島 斗南外環道與台一丁線交叉路口誕生 往來斗南更方便 - 寶島 台積電基金會捐贈中國附醫「零接觸防疫採檢站」 - 寶島 花蓮豐濱鄉超狂兒童生日禮金 0到4歲在籍童領好領滿最多8萬 - 寶島 高齡長者交通事故比率偏高 學甲警把握疫苗接種休息時間宣導 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。