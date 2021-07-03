台積電慈善基金會3日捐贈中國醫藥大學附設醫院「零接觸防疫採檢站」一座，以實際行動力與醫護人員共同抗疫。（中國醫藥大學附設醫院提供／盧金足台中傳真）

台積電慈善基金會3日捐贈中國醫藥大學附設醫院「零接觸防疫採檢站」一座，以實際行動力與醫護人員共同抗疫。（中國醫藥大學附設醫院提供／盧金足台中傳真）

防疫期間，愛心不中斷！台積電慈善基金會3日捐贈中國醫藥大學附設醫院「零接觸防疫採檢站」一座，以實際行動力與醫護人員共同抗疫。

中國醫藥大學附設醫院院長周德陽到場見證、體驗，感謝台積電慈善基金會提供安全篩檢環境，用行動表達對醫護、醫檢人員的支持，一起為台灣加油。

「零接觸防疫採檢站」有多項設計，包括可提供正負壓環境，提供採檢醫護人員及受檢民眾安全及舒適的空間，並具備UVC紫外線殺菌、自動轉液設備等，大幅提升檢疫量能。