溫妮（黃于恩）首次嘗試主持聲音直播節目。（Wave提供）

《木曜四超玩》固定班底溫妮（黃于恩）接下聲音直播17LIVE集團旗下直播社群平台「Wave」的《溫妮！問妮喲！》主持工作，活潑率真的態度以及療癒的聲線，吸引大批粉絲湧入刷屏聊天互動，她說：「滿想嘗試只用聲音跟大家聊天，可以不用很嗨，希望透過自在方式跟大家聊聊天、唱點歌給大家聽。」

溫妮首次嘗試聲音直播節目，為粉絲解答外，還準備烏克麗麗彈唱一展好歌喉，獻唱《安靜》、《情非得已》、《刻在你心底的名字》等多首歌曲，粉絲們滿足直呼「戀愛了」，但溫妮糗認：「第一次直播狀況真多，麥克風、手機接連跌倒，音控又調半天，烏克麗麗彈唱，實在忙到無法一直看留言。」也預告今年生日音樂會將視疫情狀況，決定是否仍採線上舉辦。

溫妮覺得Wave這個新節目有點像是自己的粉絲見面會，和大家相約一周一次自然聊天分享，不想特別set腳本，嘗試聲音直播讓她也有新點子，提到下次也想試試吃食物ASMR讓大家猜，粉絲拱她應該參加蒙面歌手，溫妮說「蒙面歌手有機會一定會想去嘗試，不過希望是像Wave這樣可以不用看到臉的，這樣比較不會那麼緊張。」

防疫期間，溫妮覺得最大改變是工作變成線上連線，居家防疫日常主要看劇、寫歌、練烏克麗麗、看書、居家運動，而且還進行了斷捨離的居家大掃除。《溫妮！問你喲！》每周一晚9點在Wave App上線直播互動。