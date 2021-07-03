台中市3日本土零確診，新增2例境外移入，分別由日本、美國入境，均於檢疫期滿前採檢確診，無公共場域足跡，已收治住院治療。市長盧秀燕表示，雖然今日台中沒有本土確診，但目前疫情尚未完全穩定，市府會持續加強防疫。

盧秀燕今日下午於台中市流行疫情指揮中心記者會表示，依中央規定，入境旅客須配合檢疫14天才能進入社區，市府一再建議，入境旅客檢疫期滿一定要做PCR檢驗，感謝中央聽到地方建議。而台中市今日2例境外移入，一例從日本回來，另一例從美國返台，均無症狀，在檢疫期滿前篩檢確診，目前已送醫治療，沒有進入社區。

衛生局長曾梓展指出，今日新增2個案均為境外移入，案15063為太平區24歲男性，無症狀，6月18日自日本入境，搭防疫計程車到台中防疫旅館居家檢疫，期間無症狀，7月1日期滿前採檢確診。

案15079為北屯區60歲女性，無症狀，6月18日自美國入境採居家檢疫，期間無症狀，7月1日期滿前採檢確診，兩例個案入境後均直接進行檢疫，無公共場域足跡。

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