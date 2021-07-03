新北市議員陳偉杰表示，疫情期間民眾透過臉書、line等方式陳情，服務量暴增近10倍，多是與疫情、紓困相關的陳情案。（陳偉杰提供／葉書宏新北傳真）

新北市議員陳偉杰表示，疫情期間民眾透過臉書、line等方式陳情，服務量暴增近10倍，多是與疫情、紓困相關的陳情案。（陳偉杰提供／葉書宏新北傳真）

全台三級警戒延長至7月12日，儘管政府不斷呼籲民眾持續低度活動，但民意代表服務卻未因疫情停歇，反而因網路、臉書、line等方式陳情，服務量暴增近10倍，市議員陳偉杰坦言，疫情期間反而更忙，且多與疫情、紓困相關，民眾都相當關心。

國民黨新北市議員陳偉杰表示，疫情期間民眾多宅在家裡，但任何疫情動態、足跡訊息都讓民眾們相當緊張，儘管到服務處的人潮變少，但透過臉書、Line等方式陳情的案件反而暴增近10倍，服務處內忙翻天，上班期間電話總是此起彼落。

陳偉杰也說，民眾陳情反映的事件多與疫情、紓困相關，且從民眾的語氣中可察覺他們有些焦慮且緊張，自己與服務處人員不斷透過臉書、Line等方式回覆，幫忙民眾將意見反映給市府或中央政府。

陳偉杰進一步說，民眾陳情多以疫情、紓困為主，例如高風險區域、確診者足跡或市場人流控管等，甚至於三芝、石門等風景區有民眾群聚，也會有熱心民眾致電給服務處，要求協助派警察前往驅離。