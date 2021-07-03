英國《衛報》（The Guardian）2日報導，在「技術問題」下，以色列原本即將與英國達成的輝瑞（Pfizer）／BNT新冠肺炎（COVID-19）疫苗交換協議，已宣告失敗，這批數量超過百萬劑的疫苗恐在7月底過期後被迫銷毀。

根據報導，以色列原本提出將這批即將過期的輝瑞／BNT疫苗交給英國，並換取後者預定9月到貨的同款疫苗。由於英國政府有意於19日解除所有強制性的口罩和社交距離規定，故希望在此之前盡可能增加疫苗施打數量，雙方談判一度有所進展。

不過一名以色列外交官2日表示，儘管雙方都有意願進行交換，但最後由於「技術原因」，導致計畫並未成功。且輝瑞公司也已拒絕以色列延長疫苗有效期限的要求，稱無法保證這批疫苗在過期後的安全性。

6月時以色列也有意與巴勒斯坦自治政府交換約100萬劑疫苗，不過後者稍後拒絕，稱「不願意接收即將過期的疫苗」。《以色列時報》（The Times of Israel）1日指出，這批將在7月底過期的疫苗共有約140萬劑，以色列政府可能將其中60萬劑用於為30萬名12至15歲的青少年接種，剩下的則賣給他國或與他國交換，並稱已和3個國家接觸，但並未透露進一步資訊。

不過由於對延長疫苗有效期限的研究已在進行中，世界衛生組織（WHO）呼籲各國暫緩銷毀過期疫苗，避免浪費。英國疫苗接種和免疫聯合委員會（Joint Committee On Vaccination And Immunisation JCVI）教授芬恩（Adam Finn）表示，希望能盡快找到解決方法，因為在全球明顯處於疫苗短缺之下，「我們不能就這樣把它們扔掉」。