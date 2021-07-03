菲律賓官員今天表示，首都馬尼拉附近一座火山爆發，以致空氣中瀰漫著有毒氣體，超過2000人逃離家園。

法新社報導，過去幾天，塔爾火山（Taal Volcano ）一直噴發二氧化硫，在馬尼拉與週邊多個省分的上方形成厚厚的霧霾，並引發有害人體健康的警報。塔爾火山位於風景如畫的塔爾湖（Taal Lake）中央。

當地因應天災的官員卡斯楚（Joselito Castro）指出，自從政府下令湖岸村莊疏散以來，至少2400人離開家園。

塔爾火山位於馬尼拉南方僅50公里處，過去一週好幾天，一直噴發火山煙霧，遮蔽馬尼拉的天空。

這座火山是菲律賓境內最活躍的火山之一。菲律賓位於地震頻繁的太平洋「火環帶」（Pacific Ring of Fire），經常發生火山爆發和地震。

上回塔爾火山爆發是在去年一月，噴發高達15公里的火山灰與高溫岩漿，摧毀數十間民宅，家畜因此喪命，13萬5000人疏散到避難中心。