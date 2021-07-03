同志運動先驅祁家威近日在臉書貼文自述生病消息，大批網友留言希望他早日康復，祁家威今天說，經過醫學檢查，醫生已同意他出院，他將慢慢休養、將少掉的15公斤肉養回來。
祁家威1日在臉書（Facebook）貼出自己骨瘦如柴的照片，自述自己從某日起突然食慾不振，體重也從原本50公斤掉至只剩35公斤，在5月中下旬時，更突然腹部異常絞痛、後來緊急找親戚將自己送醫院急診，才知道自己罹患「小腸穿孔併發緊急休克性濔漫狀腹膜炎」。
不少網友看到貼文，留言希望祁家威早日康復，祁家威今天受訪時則表示，自己經過一連串的檢查，已在醫生同意下出院，目前目標就是慢慢休養，把少掉的15 公斤肉養回來。
祁家威也表示，自己目前如果是坐著精神都相當好，「如果有人要來家裡打麻將也沒問題」，只是就是無法跑跟走以及站立，現在就是慢慢休養，且2週回診一次，希望能回復到之前的身體健康狀態。
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