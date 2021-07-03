三級警戒延長至7月12日，對各行各業造成相當程度的衝擊，民俗調理業被禁止營業，業者哀鴻遍野，新北市議員劉美芳近期接獲多位業者陳情，政府將民俗調理業與八大行業畫上等號，勒令全面暫時停業，停業之今已邁入1個月之久，導致生活困難，建議中央流行疫情指揮中心能考量疫情及經濟的整體狀況，適度進行相關行業之開放之政策。

劉美芳表示，前一段時間，疫情肆虐之時，全體國人共體時艱，基本上都停止許多的商業行為及非必要之外出動作，讓疫情能夠在最短的時間趨緩下來，許多行業也因三級警戒而無法營業將近一個多月的時間，確實讓許多企業及店家，受到經濟上很大的衝擊。

最近因疫情稍有控制，建議中央流行指揮中心能全面性之考量，在防疫控制的前提之下，適度讓部分行業能逐步的恢復正常運作，也解決許多企業及商家的經濟壓力問題。

陳情人葉師傅說，目前因三級警戒的關係，強勢衝擊當前全國民俗調理業20萬左右的從業人口，造成相關從業人員的家庭飽受困頓，希望政府苦民所苦，盡快的規劃一套讓全國民俗調理業復業的辦法，相信從業人員也會遵循政府防疫之政策執業，快速帶離同業擺脫經濟困難之窘境，防疫及經濟兼顧，達成雙贏之局面。

疫情不會這麼快消弭，劉美芳呼籲，中央政府及地方政府，應積極的為民俗調理業業者訂立相關防疫指引，使從業者有所依循，以恢復生計、保障其家庭生活。