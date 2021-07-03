女星「雞排妹」鄭家純從出道以來，不只性感外貌成為焦點，有話就說的潑辣個性也經常掀起各種話題，不久前更因勇敢指控台語金曲歌王翁立友性騷擾，受到社會大眾關注，更被謠傳準備從政；鄭家純最近在IG開放粉絲問答，突然自曝原本今年要結婚，她去年才稱感情狀態單身未婚，因此讓許多人很震驚。

許多藝人因疫情關係幾乎都待在家防疫，只能透過網路和粉絲互動，鄭家純也玩起IG的粉絲問答，今（3）日一一解答，其中她被問及「未來有什麼重大規劃或決定嗎？」，透露今年在工作領域方面的規劃，「會讓大家驚豔或驚嚇」，不禁讓少數網友往「從政」方面猜測。

鄭家純驚喜自曝今年原本以為會結婚，感情狀態再度引起網友討論。(圖/ 摘自鄭家純IG)

而鄭家純補充說，本來計畫4月出發日本留學，但礙於疫情的關係，目前暫時延至10月；另外她更驚喜地說，「本來以為今年會結婚，現在這個規劃取消」，去年她上節目時有說到自己單身未婚，沒想到9個月後卻有規劃結婚，讓粉絲更好奇她目前的感情狀況。

鄭家純在性騷擾風波告一段落後，一舉一動都仍充滿話題，像是她之前在Podcast節目中坦承有高人指點，聽從人生後運規劃師徐震諒的建議，改名鄭家純之後事業運越走越順；儘管她一直堅稱沒有從政念頭，但仍被周遭親友和網友大推，認為她非常關心社會正義和公益，參選一定會選上。