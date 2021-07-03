林昶佐坦承過往為了玩樂團想盡辦法逃兵役，最後因焦慮症免役，呼籲大家別汙名焦慮症，同時也秀出與柯文哲合照，稱受到柯文哲很大鼓舞。(圖／林昶佐臉書)

無黨籍立委林昶佐昨天在臨時記者會上砲轟柯文哲，卻反遭環南市場自治會會長林勝東洗臉，成為當天最熱門議題，「宅神」朱學恒也特地在臉書PO文解釋林昶佐「閃尿」綽號的由來。

朱學恒臉書PO文「為各位科普一下林昶佐綽號的來源」，貼出14年前《蘋果日報》報導，當時林昶佐的閃靈樂團在歐美巡迴演唱，知名度大增，但遭同學爆料，林沒有先天宿疾，卻瘋狂做體檢，不斷鑽漏洞閃兵，沒當兵卻又到處喊愛台灣。

報導內容指出，林昶佐當時也坦承，為了玩樂團找遍方法延畢躲兵役，結果因為焦慮症終於獲判免役，更自爆去日本忘記帶藥，結果在地鐵站癱軟噴出排泄物，相當糗。

朱學恒說，當時林昶佐表示「為台灣盡力不一定要當兵，如果停藥症狀痊癒，去補兵役也可以」，結果之後也沒實現。不少網友也留言開酸「原來閃尿是事實，不是形容詞」、「防疫至今，最感謝他，讓我快樂無比足足一天」、「1450一堆這種，槍都沒摸過跟人談捍衛國家，根本敵軍肥料」。

事實上，林昶佐2015年8月也曾PO文談及此事，呼籲大家別汙名化焦慮症，並稱蘋果的「噴屎噴尿」報導並非事實，當時他也貼出與市長柯文哲合照，更表示柯文哲還鼓勵自己「亞斯伯格症可以當市長，焦慮症當立委剛好啦，要記得按時吃藥喔」，兩人談笑甚歡，怎料到過了6年後，因為白綠分手，當初友好的兩人也變成政敵，林甚至試圖在鏡頭前洗臉柯文哲，卻反被環南市場自治會會長林勝東嗆到啞口無言。