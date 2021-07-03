學甲警分局於接種站宣導「防詐騙」及「護老交通安全」。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市自7月1日起優先為75歲以上長者施打莫德納疫苗，學甲警分局規畫警力於2日及3日分別在學甲區綜合體育館、將軍區漚汪國小禮堂及北門區衛生所等3處接種站執勤，除維護現場秩序及周邊交通安全外，也進行防詐騙及交通安全宣導。

學甲警分局統計分析發現，轄內高齡長者被詐騙及交通事故比率偏高，由於高齡族群平日深居簡出，學甲警把握疫苗接種後須休息觀察30分鐘的難得時機，蒐集在地實際遭詐騙及車禍案例，與在場阿公、阿嬤討論分享，現場互動氣氛相當熱絡與融洽。

台南市副市長趙卿惠3日上午也至漚汪國小關心長者接種疫苗情形，巧遇學甲警分局宣導團，除提醒長輩接種後須留意後續身體狀況，如有任何問題，都可以隨時反映給現場工作人員外，也偕同學甲警宣導團向接種疫苗後的長者們發送實用宣導小物，藉這個場合進行「防詐騙」及「護老交通安全」宣導。

趙卿惠肯定南警大家族夜以繼日執行防疫勤務的付出與辛勞，期盼每位警察同仁不管在維護治安、交通或防疫工作，都能持續努力，做好台南市民的守護神。

學甲警分局長翁誌宏呼籲，於當前嚴峻疫情期間，市民朋友們應全力配合市府防疫政策，同心齊力抗疫；除了接種疫苗守護長輩健康，警方也運用時機宣導防詐騙及交通安全，加強長者及陪同家屬們自我防衛意識，守護府城居民人身及財物安全。