考量疫情發展評估、確保投票人投票權益和安全、防疫管制作為是否影響選務作業進行，以及是否增加疫情傳播風險等四大因素，中選會2日拍板，將原定8月28日舉行的公投，延期至12月18日舉行。根據一份網路民調顯示，有超過6成網友贊成延期，同時也有6成左右的網友表示自己會去投公投票。

入口網站《YAHOO》以「4項公投確定延期到12/18，你是否贊成？」為題，進行網路投票，投票時間為7月2日至6日，截至3日晚間8點，已有7千多名網友參與投票，結果顯示，非常贊成的網友有30.6%， 還算贊成的有35.3%，不太贊成的有7.1%，非常不贊成的則有21.2%，另外有5.8%網友沒表示明確意見。

網友投票結果。(翻攝自YAHOO)

該民調也詢問網友，是否會去投下公投票，有48.2%網友表示一定會，可能會的有12.7%，可能不會的有6.7%，表示一定不會的則有27.4%，另外有5%網友沒表示明確意見。

至於對目前的四項公投案了解有多少部分，表示全部都了解的網友有36.7%，表示部分了解的有20.1%，大部分不了解的有7.9%， 完全不了解的則有31.1%，另外有4.2%網友沒表是明確意見。

此外，針對公投延期，國民黨主張立法院應立即召開臨時會，補正延緩公投的法律疏漏，並增訂不在籍投票等相關作法，另強烈要求行政院應立即暫緩「萊豬進口」及「三接工程」，直到人民透過公投做出最後決定；民眾黨及時代力量也主張召開臨時會修法；而民進黨則認為不用修法。